РФ пошкодила газовидобувні потужності Нафтогазу на Полтавщині під час чергової атаки
У ніч на 28 жовтня під час чергової масованої атаки РФ пошкоджено газовидобувні потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області.
Про це на брифінгу повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.
Атака РФ по газовій інфраструктурі
– Лише у жовтні було шість масованих атак. Сьогодні вночі була сьома. Постраждали виробничі потужності з видобутку на Полтавщині, – сказав Корецький.
Він підкреслив, що фахівці докладуть усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити пошкоджений об’єкт.
Корецький також повідомив, що жовтневі атаки призвели до зниження видобутку газу, тож у Нафтогазі вже підготували план для забезпечення додаткового імпорту палива.
Нагадаємо, 16 жовтня від початку місяця Росія вшосте атакувала газову інфраструктуру України. Окрім газової інфраструктури, противник атакував також інші енергетичні об’єкти.