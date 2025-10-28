У ніч на 28 жовтня під час чергової масованої атаки РФ пошкоджено газовидобувні потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області.

Про це на брифінгу повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Атака РФ по газовій інфраструктурі

– Лише у жовтні було шість масованих атак. Сьогодні вночі була сьома. Постраждали виробничі потужності з видобутку на Полтавщині, – сказав Корецький.

Він підкреслив, що фахівці докладуть усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити пошкоджений об’єкт.

Корецький також повідомив, що жовтневі атаки призвели до зниження видобутку газу, тож у Нафтогазі вже підготували план для забезпечення додаткового імпорту палива.

Нагадаємо, 16 жовтня від початку місяця Росія вшосте атакувала газову інфраструктуру України. Окрім газової інфраструктури, противник атакував також інші енергетичні об’єкти.

Джерело : Укрінформ

