Останні російські атаки спрямовані на обидві складові енергетичного балансу – виробництво й розподіл, що загрожує стабільності системи.

Про це пише The Economist.

Яка мета російських ударів по енергосистемі України

Близько 60% електроенергії в Україні виробляється на атомних реакторах, більша частина решти – на гідро- та теплових (вугільних або газових) електростанціях.

Атомна енергія забезпечує постійне виробництво електрики, тоді як теплові станції врівноважують попит і пропозицію, що є життєво важливим для стабільності системи.

Росія зосереджує свої удари на обох елементах цього балансу – генерації та розподілі.

Протягом трьох тижнів Росія вивела з ладу кілька теплових електростанцій і, ймовірно, половину видобутку газу в Україні, який є важливою складовою балансуючих потужностей.

Окрім вартості відновлення зруйнованої інфраструктури, останні атаки несподівано змусили Україну витратити приголомшливі $1,9 млрд на імпортований газ.

Поза Києвом основна увага Росії зосереджена на прикордонних регіонах – Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Мета, ймовірно, полягає у спробі розділити Україну навпіл: відокремити промисловий схід, де споживання завжди було вищим, від енергетичного виробництва на заході.

Також ослабити лінії передачі, щоб паралізувати потік електроенергії із заходу на схід.

– Вони хочуть спершу вимкнути світло на лівому березі, а не по всій країні, – каже представник українського уряду.

Нагадаємо, після атаки РФ на Україну 22 жовтня були введені графіки погодинних відключень для населення.

Тоді Росія завдала комбінований удар із застосуванням дронів та ракет по об’єктах критичної інфраструктури України.

Ворог бив переважно по Київщині. Постраждали також Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області.

10 жовтня також відбулася атака РФ на Україну. Після неї Укренерго обмежило електропостачання для промислових споживачів.

