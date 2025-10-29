У Москві третю ніч поспіль лунали вибухи через атаку безпілотників, союзники США готуються виділити Україні ще мільярди доларів допомоги, російські війська намагаються прорватися до центру Куп’янська, а Геннадію Труханову оголосили підозру через трагічну повінь в Одесі.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 29 жовтня — у добірці Фактів ICTV.

Москву атакували дрони

Третю ніч поспіль Москву атакували безпілотники, через що було порушено повітряний рух і тимчасово закрито аеропорти Домодєдово та Жуковський.

Міноборони РФ заявило, що підрозділи ППО нібито знищили 57 дронів за три години, починаючи з 20:00 за місцевим часом.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття шести безпілотників, уламки яких впали на території Московської області.

— На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, — заявив Собянін.

Ще $2 млрд для України за ініціативою PURL

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що ініціатива PURL (Purchase of U.S. Weapons for Ukraine) може залучити додаткові $2 млрд протягом найближчих місяців.

— Ми очікуємо залучити ще близько $2 млрд або більше протягом наступних кількох місяців, — зазначив Вітакер в інтерв’ю Bloomberg.

У межах PURL союзники США фінансують закупівлю критично важливого озброєння для України.

На 2026 рік заплановано зібрати від $12 до $15 млрд для зміцнення обороноздатності.

— Європа активізується. НАТО об’єднується, щоб допомогти Україні захищати європейський континент, — наголосив дипломат.

Росіяни прориваються до центру Куп’янська

Російські війська перебувають у північній частині Куп’янська й намагаються прорватися до його центру.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Росіяни присутні у північній частині міста і намагаються прорватися безпосередньо до центру. Вони діють малими групами, закріплюються в будівлях і накопичуються для подальшого просування, — розповів він.

За словами Трегубова, ворог активно використовує дрони для логістики та атак. Українські підрозділи також здійснюють удари по позиціях противника на тій самій глибині — до 40 км.

Він додав, що міські бої супроводжуються значними руйнуваннями, а росіяни роблять ставку “на кількість, а не на якість”.

Труханову вручили підозру у службовій недбалості

Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам вручено підозру у службовій недбалості через бездіяльність під час повені 30 вересня, яка забрала життя щонайменше 10 людей, серед них — дитина.

Про це повідомили Українська правда та Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

— Підозри вручили ввечері 28 жовтня. У Труханова та його підлеглих проводяться обшуки, — зазначили джерела.

Правоохоронці вважають, що міська влада не вжила необхідних заходів до, під час і після негоди, через що наслідки стихії стали фатальними.

У день трагедії в Одесі випала півторамісячна норма опадів, зупинився громадський транспорт, а затоплення охопило десятки районів міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

