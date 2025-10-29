Події ночі: атака дронів на Москву, прорив росіян у Куп’янську та підозра Труханову
У Москві третю ніч поспіль лунали вибухи через атаку безпілотників, союзники США готуються виділити Україні ще мільярди доларів допомоги, російські війська намагаються прорватися до центру Куп’янська, а Геннадію Труханову оголосили підозру через трагічну повінь в Одесі.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 29 жовтня — у добірці Фактів ICTV.
Москву атакували дрони
Третю ніч поспіль Москву атакували безпілотники, через що було порушено повітряний рух і тимчасово закрито аеропорти Домодєдово та Жуковський.
Міноборони РФ заявило, що підрозділи ППО нібито знищили 57 дронів за три години, починаючи з 20:00 за місцевим часом.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття шести безпілотників, уламки яких впали на території Московської області.
— На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, — заявив Собянін.
Ще $2 млрд для України за ініціативою PURL
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що ініціатива PURL (Purchase of U.S. Weapons for Ukraine) може залучити додаткові $2 млрд протягом найближчих місяців.
— Ми очікуємо залучити ще близько $2 млрд або більше протягом наступних кількох місяців, — зазначив Вітакер в інтерв’ю Bloomberg.
У межах PURL союзники США фінансують закупівлю критично важливого озброєння для України.
На 2026 рік заплановано зібрати від $12 до $15 млрд для зміцнення обороноздатності.
— Європа активізується. НАТО об’єднується, щоб допомогти Україні захищати європейський континент, — наголосив дипломат.
Росіяни прориваються до центру Куп’янська
Російські війська перебувають у північній частині Куп’янська й намагаються прорватися до його центру.
Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.
— Росіяни присутні у північній частині міста і намагаються прорватися безпосередньо до центру. Вони діють малими групами, закріплюються в будівлях і накопичуються для подальшого просування, — розповів він.
За словами Трегубова, ворог активно використовує дрони для логістики та атак. Українські підрозділи також здійснюють удари по позиціях противника на тій самій глибині — до 40 км.
Він додав, що міські бої супроводжуються значними руйнуваннями, а росіяни роблять ставку “на кількість, а не на якість”.
Труханову вручили підозру у службовій недбалості
Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам вручено підозру у службовій недбалості через бездіяльність під час повені 30 вересня, яка забрала життя щонайменше 10 людей, серед них — дитина.
Про це повідомили Українська правда та Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
— Підозри вручили ввечері 28 жовтня. У Труханова та його підлеглих проводяться обшуки, — зазначили джерела.
Правоохоронці вважають, що міська влада не вжила необхідних заходів до, під час і після негоди, через що наслідки стихії стали фатальними.
У день трагедії в Одесі випала півторамісячна норма опадів, зупинився громадський транспорт, а затоплення охопило десятки районів міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.