Служба зовнішньої розвідки України готує список із 339 викрадених Росією дітей, а також причетних до їхньої депортації осіб та інституцій.

Підготовка списку викрадених українських дітей

Під час пресбрифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе зусиль, щоб причетні до викрадення дітей потрапили під санкції.

За словами глави держави, у Служби зовнішньої розвідки є список 339 українських дітей, яких викрала Росія.

Окрім того, що Україна знаходить цих дітей, президент попросив, щоб наша розвідка давала точні дані, з якими дуже складно сперечатися росіянам.

– Тобто за тиждень-два у нас буде підготовлений документ, де буде повністю вказано 339 дітей з адресами, – наголосив глава держави.

На його думку, це дуже важливо, що є адреси, люди та відповідні інституції, які цих дітей забирали та змінювали всі відомості, щоб їх не знайшли.

Водночас президент Зеленський наголосив, що Україна докладе максимум зусиль, щоб згадані в документі Служби зовнішньої розвідки особи та інституції потрапили під санкції.

