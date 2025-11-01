Другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю BBC пригадав події 2003 року, коли під час конфлікту навколо Тузли Росія вперше після розпаду СРСР відкрито зазіхнула на український суверенітет.

Кучма про першу спробу Путіна захопити Крим

За словами Кучми, саме тоді Україна вперше змусила Путіна відступити, але цей виграний час держава згодом втратила через байдужість наступної влади.

– Ми тоді стали першими, кому вдалося зупинити Путіна і змусити Росію відступити на десять років. Це був найважливіший із усіх виграшів часу, який ми отримали упродовж мого президентства. На жаль, потім ті десять років були згаяні тими, хто опинився при владі після мене, – зазначив Кучма.

Кучма наголосив, що боротьба за український Крим мала бути не лише військовою чи політичною, а насамперед інформаційною та гуманітарною.

– Головну битву за український Крим треба було вести не так за Тузлу, як за розум та душі кримчан. Ми розв’язували проблеми кримськотатарського народу, побороли організовані злочинні угруповання, робили все можливе, аби Крим лишився українським, – сказав другий президент.

Кучма вважає, що після його президентства українська влада втратила фокус на Кримі.

– Саме тоді, боюся, Крим перестав бути для української влади пріоритетом. Його мешканців навіть не намагалися зробити “своїми”, – заявив він.

Політик згадав і про Харківські угоди, які, на його думку, стали сигналом для Москви про безкарність.

– Харківськими угодами Янукович фактично дав зрозуміти, що Росія у Криму, якщо не назавжди, то дуже надовго, – підкреслив Кучма.

Кримська катастрофа 2014-го – наслідок байдужості

На думку другого президента України, окупація Криму у 2014 році стала не лише результатом російської агресії, а й наслідком байдужості української влади протягом попереднього десятиліття.

– Російська окупація Криму – не лише результат нерішучості влади навесні 2014-го. Це наслідок байдужості як мінімум десяти років до того. Якби влада розумніше розпорядилася цим десятиріччям “кримського перепочинку”, можна було б уникнути болю і ганьби навесні 2014-го, – наголосив Кучма.

