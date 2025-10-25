З 1 листопада ТЦК не прийматимуть заяви про відстрочку: як зміниться процедура
З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна лише через Резерв+ або ЦНАП. До кінця жовтня є можливість це зробити за старим порядком через ТЦК та СП.
Нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації
Нововведення спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення, йдеться на сайті Міністерства оборони України.
Так, українці зможуть, згідно змін до постанови Кабінету Міністрів України №560, автоматично продовжувати відстрочку, а також подавати паперові документи до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
До того ж, цифрова форма стане основним способом оформлення.
– Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах, — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час, зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
– Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі, – додала вона.
Відстрочка від мобілізації: ключові зміни
Серед основних змін – автоматичне продовження, оформлення онлайн у Резерв+ або офлайн у ЦНАП, осучаснення паперових довідок.
- Автоматичне продовження
Всі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватись автоматично.
Автоматично відстрочки продовжуються для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки трьох і більше дітей до 18 років;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
- жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
- студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ.
Військові, звільнені з полону, також зможуть отримати автоматичне продовження відстрочки від мобілізації.
- Оформлення онлайн у Резерв+
9 категорій громадян зможуть офорлювати відстрочку від мобілізації у Резерв+. Зокрема, це стосується:
- людей з інвалідністю;
- тимчасово непридатних до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);
- батьків трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;
- батьків дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- тих, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- жінок та чоловіків, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
- студентів денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
- наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
Цей список будуть розширювати. Незабаром ті, хто доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини) та батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, зможуть оформити відстрочку онлайн.
- Осучаснення паперових довідок
З 1 листопада 2025 року паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою не потрібна. Так, основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+.
Якщо можливість скористатися застосунком відсутня, можна роздрукувати паперову версію. Отримати файл для друку можна:
- у застосунку Резерв+;
- через портал Дія;
- за потреби – звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).
До кінця жовтня ТЦК та СП приймають заяви за старим порядком. З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна лише через Резерв+ або ЦНАП.
