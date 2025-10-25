З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна лише через Резерв+ або ЦНАП. До кінця жовтня є можливість це зробити за старим порядком через ТЦК та СП.

Нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації

Нововведення спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення, йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Так, українці зможуть, згідно змін до постанови Кабінету Міністрів України №560, автоматично продовжувати відстрочку, а також подавати паперові документи до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зараз дивляться

До того ж, цифрова форма стане основним способом оформлення.

– Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах, — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час, зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

– Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі, – додала вона.

Відстрочка від мобілізації: ключові зміни

Серед основних змін – автоматичне продовження, оформлення онлайн у Резерв+ або офлайн у ЦНАП, осучаснення паперових довідок.

  • Автоматичне продовження

Всі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватись автоматично.

Автоматично відстрочки продовжуються для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки трьох і більше дітей до 18 років;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
  • жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
  • студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ.

Військові, звільнені з полону, також зможуть отримати автоматичне продовження відстрочки від мобілізації.

  • Оформлення онлайн у Резерв+

9 категорій громадян зможуть офорлювати відстрочку від мобілізації у Резерв+. Зокрема, це стосується:

  • людей з інвалідністю;
  • тимчасово непридатних до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);
  • батьків трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;
  • батьків дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • тих, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • жінок та чоловіків, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
  • студентів денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
  • наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

Цей список будуть розширювати. Незабаром ті, хто доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини) та батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, зможуть оформити відстрочку онлайн.

  •  Осучаснення паперових довідок

З 1 листопада 2025 року паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою не потрібна. Так, основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+.

Якщо можливість скористатися застосунком відсутня, можна роздрукувати паперову версію. Отримати файл для друку можна:

  • у застосунку Резерв+;
  • через портал Дія;
  • за потреби – звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).

До кінця жовтня ТЦК та СП приймають заяви за старим порядком. З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна лише через Резерв+ або ЦНАП.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що зміниться для військовозобов’язаних з 1 листопада.

Читайте також
У Резерв+ можна оплатити штраф за непостановку на облік після зміни місця проживання
порушення правил військового обліку в Резерв+

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніМобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.