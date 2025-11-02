Пізно ввечері Сили оборони України атакували інфраструктуру РН-Туапсинський НПЗ у бухті міста Туапсе Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по нафтоналивному терміналу в Туапсе

За інформацією військових, завдано удару по нафтоналивній інфраструктурі російського морського торговельного порту федерального значення. Термінал у Туапсе є одним із найбільших у Росії.

Зараз дивляться

Як повідомило джерело в СБУ, безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки поцілили у танкер та інфраструктуру термінала. Зафіксовано п’ять влучань.

Унаслідок вибухів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери. Пошкоджено також портові будівлі.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Єдиних новин повідомив, що крім ураження технологічних ланцюжків, які залучені до відвантаження, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це потягне за собою підняття страхових внесків, що відіб’є бажання заходити у ці порти.

Дмитро Плетенчук додав, що на ці порти припадало до 20% експорту сирої нафти з Росії.

Туапсе на карті

Місто Туапсе знаходиться на узбережжі Чорного моря в передгір’ях Головного Кавказького хребта. у місті є великий морський порт та залізнична станція Північно-Кавказької залізниці.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв, що в результаті атаки БпЛА на порт Туапсе пошкоджено два іноземних цивільних судна. Постраждалих серед членів екіпажу немає.

Також повідомляється, що в п’яти населених пунктах Туапсинського муніципального округу виявили уламки дронів. В результаті падіння уламків у деяких квартирах і будинках пошкоджено вікна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.