Пролунали вибухи в Туапсе: в порту уражено нафтовий термінал
- У Туапсе дронами уражено причал нафтового терміналу Роснефти.
- На об'єкті фіксується пожежа.
Пізно ввечері 1 листопада пролунали потужні вибухи у Туапсе Краснодарського краю РФ. Під атакою опинився нафтовий термінал у порту.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
Вибухи у Туапсе 1 листопада: що відомо
За попередньою інформацією, ударні дрони атакували глибоководний причал 1А для перевантаження темних і світлих нафтопродуктів у порту Туапсе. Цей нафтовий термінал належить Роснефти.
Згідно з даними з відкритих джерел, глибоководний причал має обсяг перевантаження нафтопродуктів 7 млн тонн на рік.
Також повідомляється, що вибухи чули й у селищі Лазаревське Краснодарського краю, що знаходиться між Туапсе та Сочі.
Туапсе на карті
Місто Туапсе знаходиться на узбережжі Чорного моря в передгір’ях Головного Кавказького хребта. у місті є великий морський порт та залізнична станція Північно-Кавказької залізниці.
1 листопада повідомлялося про атаку на електропідстанцію в окупованому Алчевську Луганської області. Частина міста без світла.
31 жовтня лунали вибухи у Владимирській області – атаковано електропідстанцію. Також вибухи лунали у Ярославлі — під ударом опинився нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС.
16 жовтня дрони атакували підстанцію ЛЕП Балашовська у Волгоградській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.
