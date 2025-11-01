Пізно ввечері 1 листопада пролунали потужні вибухи у Туапсе Краснодарського краю РФ. Під атакою опинився нафтовий термінал у порту.

Вибухи у Туапсе 1 листопада: що відомо

За попередньою інформацією, ударні дрони атакували глибоководний причал 1А для перевантаження темних і світлих нафтопродуктів у порту Туапсе. Цей нафтовий термінал належить Роснефти.

Згідно з даними з відкритих джерел, глибоководний причал має обсяг перевантаження нафтопродуктів 7 млн тонн на рік.

Також повідомляється, що вибухи чули й у селищі Лазаревське Краснодарського краю, що знаходиться між Туапсе та Сочі.

Туапсе на карті

Місто Туапсе знаходиться на узбережжі Чорного моря в передгір’ях Головного Кавказького хребта. у місті є великий морський порт та залізнична станція Північно-Кавказької залізниці.

1 листопада повідомлялося про атаку на електропідстанцію в окупованому Алчевську Луганської області. Частина міста без світла.

31 жовтня лунали вибухи у Владимирській області – атаковано електропідстанцію. Також вибухи лунали у Ярославлі — під ударом опинився нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС.

16 жовтня дрони атакували підстанцію ЛЕП Балашовська у Волгоградській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

