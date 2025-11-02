Поздно вечером Силы обороны Украины атаковали инфраструктуру РН-Туапсинский НПЗ в бухте города Туапсе Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по нефтеналивному терминалу в Туапсе

По информации военных, нанесен удар по нефтеналивной инфраструктуре российского морского торгового порта федерального значения. Терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России.

Как сообщил источник в СБУ, беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности поразили танкер и инфраструктуру терминала. Зафиксировано пять попаданий.

В результате взрывов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера. Повреждены также портовые здания.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Єдиних новин сообщил, что кроме поражения технологических цепочек, которые задействованы в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это повлечет за собой повышение страховых взносов, что отразит желание заходить в этот порт.

Дмитрий Плетенчук добавил, что на эти порты приходилось до 20% экспорта сырой нефти из России.

Туапсе на карте

Город Туапсе находится на побережье Черного моря в предгорьях Главного Кавказского хребта. В городе есть большой морской порт и железнодорожная станция Северно-Кавказской железной дороги.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки БПЛА на порт Туапсе повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Также сообщается, что в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки дронов. В результате падения обломком в некоторых квартирах и домах повреждены окна.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

