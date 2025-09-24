У районі порту міста Туапсе, розташованого на території Краснодарського краю у Російській Федерації, прогриміли потужні вибухи внаслідок атаки морських дронів.

Інформацію про це підтвердив російський глава Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко.

Атака дронів у Туапсе 24 вересня 2025 – які наслідки

За його словами, в акваторії Чорного моря виявлено морські дрони. Бойко закликав місцевих жителів Туапсе залишити прибережну смугу.

Як стверджують жителі міста, лунають вибухи та автоматні черги, з’явилися повідомлення про обмеження зв’язку.

Згодом стало відомо, що було завдано удару по порту, а в тому районі у небо піднявся густий і чорний дим.

Порт, що зазнав атаки, є важливим транспортним вузлом у Чорному морі та містить великий нафтовий термінал держави-агресора.

Через цей порт проходять постачання нафти та нафтопродуктів, а також значні вантажі вугілля, мінеральних добрив, металів і зернових.

Він функціонує як ключовий логістичний вузол, пов’язаний із залізничною інфраструктурою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

