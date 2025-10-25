Міноборони України запускає у застосунку Резерв+ нові типи відстрочок від мобілізації.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

Нові типи відстрочок від мобілізації: хто може отримати

Отримати відстрочку онлайн зможуть:

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;

люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Міноборони просить громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та скористатися послугою. Для цього треба заповнити коротку форму за посиланням.

Як працює онлайн-відстрочка

У застосунку Резерв+ потрібно подати запит. Далі система перевірить підстави в державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається й інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

В Міноборони наголошують, що процес повністю автоматичний та триває кілька годин. Не потрібно збирати довідки чи відвідувати ТЦК.

На сьогодні отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

У вересні повідомлялося, що у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться можливість оформлення відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Джерело : Міноборони

