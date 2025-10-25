У Резерв+ з’являться нові види відстрочок від мобілізації – Міноборони
Міноборони України запускає у застосунку Резерв+ нові типи відстрочок від мобілізації.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.
Нові типи відстрочок від мобілізації: хто може отримати
Отримати відстрочку онлайн зможуть:
- батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Міноборони просить громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та скористатися послугою. Для цього треба заповнити коротку форму за посиланням.
Як працює онлайн-відстрочка
У застосунку Резерв+ потрібно подати запит. Далі система перевірить підстави в державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається й інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
В Міноборони наголошують, що процес повністю автоматичний та триває кілька годин. Не потрібно збирати довідки чи відвідувати ТЦК.
На сьогодні отримати відстрочку в Резерв+ можуть:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
У вересні повідомлялося, що у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться можливість оформлення відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.