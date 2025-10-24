Кабінет міністрів України ухвалив концепцію державної цільової програми Ветеран.Робота, розраховану на 2025–2027 роки.

Ветеран.Робота: Кабмін ухвалив концепцію

Як повідомило Міністерство у справах ветеранів, документ має на меті створення сучасної системи професійної адаптації ветеранів і ветеранок, яка охоплюватиме всі етапи їхнього повернення до цивільного життя.

– Її мета – побудувати сучасну систему професійної адаптації ветеранів і ветеранок, що охоплює всі етапи повернення до цивільного життя. Програма передбачає розвиток навчання та перекваліфікації, створення цифрових інструментів для пошуку роботи, супровід ветеранів на робочих місцях і партнерство держави, бізнесу та громадянського суспільства. Це шлях до того, щоб військовий досвід став перевагою, а не бар’єром для розвитку, – йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова раніше пояснила, що після ухвалення концепції відомство перейде до розробки самої програми.

– Вона передбачає систематизацію всіх тих інструментів, які існують зараз, і їх оптимізацію. Тобто Мінветеранів, Міністерство економіки і Державна служба зайнятості вже побачили, що працює, що не працює, і зараз готові все агрегувати і залишити ті механізми, які працюють, – зазначила Калмикова.

Також уряд планує запустити окрему програму Ветеран.Підприємництво на 2026-2028 роки, яка буде спрямована на підтримку колишніх військових у створенні власного бізнесу.

Міністр наголосила, що працевлаштування ветеранів є ключовим інструментом подолання дефіциту робочої сили в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський підкреслював, що створення робочих місць для ветеранів має стати пріоритетом кожної громади, адже це не лише питання соціальної підтримки, а й частина економічного відновлення країни.

Нагадаємо, в Україні запрацювала онлайн-платформа інформаційних сервісів е-Ветеран.

За її допомогою ветерани війни можуть отримати інформацію про надання послуг та пільг, а також подати заявку на їх отримання.

