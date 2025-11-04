Уночі, 4 листопада, правоохоронці провели обшук у працівника НАБУ у межах розслідування щодо ймовірного незаконного використання спеціальних технічних засобів для отримання інформації.

Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.

Обшук у співробітника НАБУ – пояснення Офісу генпрокурора

Як зазначається, 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні пристрої на навісі над входом до житлового будинку, розташованого навпроти будівлі Офісу генпрокурора.

О 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

За даними відомства, камери спостереження були встановлені у спеціально визначених місцях для фіксації входів і виїздів усіх працівників Офісу генерального прокурора.

Характер їхнього розміщення дозволяв у період воєнного стану фактично здійснювати повне зняття інформації з будівлі державного органу.

Йдеться, зокрема, про відомості щодо транспортних засобів, номерних знаків, графіків переміщення працівників та ідентифікацію осіб державних службовців, у тому числі тих, хто працює у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Того ж дня Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України).

У ході невідкладних слідчих дій вдалося встановити одного з чоловіків.

– З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання. Під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора, – зазначили у відомстві.

В Офісі генпрокурора повідомили, що працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, зазначивши лише, що “виконував доручення керівництва”.

Досудове розслідування триває.

Реакція НАБУ

У НАБУ відреагували на інформацію, поширену Офісом генпрокурора, щодо обшуку їхнього співробітника.

– Режим воєнного стану не встановлює заборони на здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів, – йдеться у повідомленні.

У бюро наголосили, що відповідно до чинного законодавства, працівники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу генпрокурора про проведення або участь у заходах оперативно-розшукового чи процесуального характеру, якщо це не стосується конкретного кримінального провадження, у якому прокурори ОГП здійснюють процесуальне керівництво.

– Підкреслюємо, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону. Наголошуємо на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів, – зазначили в бюро.

Раніше в НАБУ повідомили, що прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника бюро.

За даними НАБУ, обшук відбувся близько третьої години ночі у вівторок, 4 листопада. До працівника нібито застосували фізичну силу.

Повідомлення про підозру співробітнику не вручалося, а сам обшук відбувався без ухвали суду та, ймовірно, був пов’язаний із виконанням ним професійних обов’язків.

