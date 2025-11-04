Правоохранители провели обыск у сотрудника НАБУ из-за возможного незаконного использования спецсредств слежения.Ночью, 4 ноября, правоохранители провели обыск у сотрудника НАБУ в рамках расследования о возможном незаконном использовании специальных технических средств для получения информации.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

Обыск у сотрудника НАБУ – объяснение Офиса генпрокурора

Как отмечается, 3 ноября в 06:10 неизвестный мужчина установил специальные технические устройства на навесе над входом в жилой дом, расположенный напротив здания Офиса генпрокурора.

В 14:53 другое лицо эти устройства забрало.

По данным ведомства, камеры наблюдения были установлены в специально определенных местах для фиксации входов и выездов всех сотрудников Офиса генерального прокурора.

Характер их размещения позволял в период военного положения фактически осуществлять полное снятие информации со здания государственного органа.

Речь идет, в частности, о сведениях о транспортных средствах, номерных знаках, графиках перемещения работников и идентификации лиц государственных служащих, в том числе тех, кто работает в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

В тот же день Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины).

В ходе неотложных следственных действий удалось установить одного из мужчин.

— Учитывая военное положение, специфику работы объекта, в отношении которого осуществляется государственная охрана, и необходимость немедленного реагирования, было принято решение о проведении обысков по месту его жительства. Во время обыска мужчина сообщил, что является штатным сотрудником НАБУ и предоставил служебное удостоверение. Он подтвердил, что забирал установленные ранее технические средства наблюдения за зданием Офиса Генерального прокурора, — отметили в ведомстве.

В ОГП сообщили, что сотрудник НАБУ не смог предоставить четких объяснений относительно законных оснований проведения негласных мероприятий, отметив лишь, что “выполнял поручение руководства”.

Досудебное расследование продолжается.

Реакция НАБУ

В НАБУ отреагировали на информацию, распространенную Офисом генпрокурора, об обыске их сотрудника.

— Режим военного положения не устанавливает запрета на документирование в рамках расследования коррупционных преступлений, — говорится в сообщении.

В бюро подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров Офиса генпрокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не касается конкретного уголовного производства, в котором прокуроры ОГП осуществляют процессуальное руководство.

— Подчеркиваем, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона. Подчеркиваем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов, — подчеркнули в НАБУ.

Ранее в НАБУ сообщили, что прокуроры Офиса генерального прокурора в сопровождении спецназа провели обыск у сотрудника бюро.

По данным НАБУ, обыск состоялся около трех часов ночи во вторник, 4 ноября. К работнику якобы применили физическую силу.

Сообщение о подозрении сотруднику не вручалось, а сам обыск проводился без решения суда и, вероятно, был связан с выполнением им профессиональных обязанностей.

