Удар РФ по Дніпропетровщині: у ВМС заявили про відсторонення низки осіб від посад
Правоохоронні органи проводять слідчі дії після загибелі та поранення військовослужбовців ЗСУ на Дніпропетровщині внаслідок російського удару 1 листопада.
Про це повідомив 30-й Корпус морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.
Удар РФ по Дніпропетровщині: реакція ЗСУ
У Корпусі морпіхів повідомили також, що окрім слідчих дій низку посадових осіб відсторонили від займаних посад.
У дописі йдеться, що 1 листопада під час ракетно-дронового удару російських військ по селищу у Самарівському районі Дніпропетровщини там перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.
Там стверджують, що удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу.
Серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці.
Раніше цього дня Державне бюро розслідувань повідомило про початок досудового розслідування за фактом загибелі й поранення українських військових внаслідок обстрілу Дніпропетровщини.
У ДБР зазначили, що досудове розслідування здійснюється за частиною 4-ю статті 425-ї КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).