Правоохоронні органи проводять слідчі дії після загибелі та поранення військовослужбовців ЗСУ на Дніпропетровщині внаслідок російського удару 1 листопада.

Про це повідомив 30-й Корпус морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Удар РФ по Дніпропетровщині: реакція ЗСУ

У Корпусі морпіхів повідомили також, що окрім слідчих дій низку посадових осіб відсторонили від займаних посад.

У дописі йдеться, що 1 листопада під час ракетно-дронового удару російських військ по селищу у Самарівському районі Дніпропетровщини там перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

Там стверджують, що удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу.

Серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці.

Раніше цього дня Державне бюро розслідувань повідомило про початок досудового розслідування за фактом загибелі й поранення українських військових внаслідок обстрілу Дніпропетровщини.

У ДБР зазначили, що досудове розслідування здійснюється за частиною 4-ю статті 425-ї КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

