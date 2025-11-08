Мають бути санкції на всю енергетику РФ – Зеленський після нічної атаки
На кожен удар Москви по енергетиці, яким росіяни хочуть нашкодити українцям перед зимою, має бути санкційна відповідь на всю енергетику РФ без винятків.
На цьому після нічної атаки на Україну 8 листопада наголосив президент Володимир Зеленський у соцмережах.
Зеленський про нічну атаку 8 листопада: що відомо
За словами Зеленського, триває рятувальна операція в Дніпрі.
Вночі Росія завдала удару по місту — влучила в житловий будинок. Станом на зараз відомо, що 12 людей поранено, серед них і діти. Крім того, загинули двоє жінок.
Ще одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині й Полтавщині.
Також били по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині.
З вечора 7 листопада російська армія атакувала й Одещину.
Зеленський наголосив. що всюди, де необхідно, працюють усі служби — відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим.
За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі проти 8 листопада Росія випустила по Україні 458 дронів і 45 ракет різних типів.
— Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя, – наголосив президент.
Зеленський вкотре закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти агресора.
— На кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків, — зауважив Зеленський.
Він також додав, що досі не під санкціями атомна енергетика Росії, а російський ВПК отримує західну мікроелектроніку.
— Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн “сімки”. Дякую всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя, – підсумував Володимир Зеленський.