На кожен удар Москви по енергетиці, яким росіяни хочуть нашкодити українцям перед зимою, має бути санкційна відповідь на всю енергетику РФ без винятків.

На цьому після нічної атаки на Україну 8 листопада наголосив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Зеленський про нічну атаку 8 листопада: що відомо

За словами Зеленського, триває рятувальна операція в Дніпрі.

Вночі Росія завдала удару по місту — влучила в житловий будинок. Станом на зараз відомо, що 12 людей поранено, серед них і діти. Крім того, загинули двоє жінок.

Ще одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині й Полтавщині.

Також били по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині.

З вечора 7 листопада російська армія атакувала й Одещину.

Зеленський наголосив. що всюди, де необхідно, працюють усі служби — відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі проти 8 листопада Росія випустила по Україні 458 дронів і 45 ракет різних типів.

— Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя, – наголосив президент.

Зеленський вкотре закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти агресора.

— На кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків, — зауважив Зеленський.

Він також додав, що досі не під санкціями атомна енергетика Росії, а російський ВПК отримує західну мікроелектроніку.

— Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн “сімки”. Дякую всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя, – підсумував Володимир Зеленський.

