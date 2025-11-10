Українські митники на кордоні із Польщею виявили велику партію поштових марок із нацистською символікою.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Марки з нацистською символікою

Українські митники у пункті пропуску Шегині – Медика вилучили 14 487 поштових марок із нацистською символікою. Марки були заховані серед вживаного одягу.

Орієнтовна вартість вилучених марок на тіньовому ринку становить понад 1,5 млн грн.

Для проходження митного контролю водій обрав “червоний коридор” та задекларував 350 кг вживаного одягу. Однак під час огляду автівки митники виявили колекцію марок, які за законом України № 317-VIII Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки є забороненими до ввезення в Україну.

За фактом спроби ввезення поштових марок із нацистською символікою складено протокол відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

У липні повідомлялося, що прикордонники та правоохоронці викрили масштабну схему нелегального ввезення автівок в Україну під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Так, група осіб у змові з керівником однієї з благодійних організацій ввозила в Україну машини як гуманітарку, проте не сплачувала податки. Ввезені автівки виставляли на продаж.

Фото: Держмитнслужба

Джерело : Державна митна служба

