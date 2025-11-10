Украинские таможенники на границе с Польшей обнаружили крупную партию почтовых марок с нацистской символикой.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Марки с нацистской символикой

Украинские таможенники в пункте пропуска Шегини — Медыка изъяли 14 487 почтовых марок с нацистской символикой. Марки были спрятаны среди подержанной одежды.

Ориентировочная стоимость изъятых марок на теневом рынке составляет более 1,5 млн грн.

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал «красный коридор» и задекларировал 350 кг подержанной одежды. Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили коллекцию марок, которые по закону Украины № 317-VIII Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики запрещены к ввозу в Украину.

По факту попытки ввоза почтовых марок с нацистской символикой составлен протокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

В июле сообщалось, что пограничники и правоохранители раскрыли масштабную схему нелегального ввоза автомобилей в Украину под прикрытием гуманитарной помощи для ВСУ.

Так, группа лиц в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций ввозила в Украину машины как гуманитарную помощь, однако не платила налоги. Ввезенные автомобили выставлялись на продажу.

