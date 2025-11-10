В Украину пытались ввезти 14 тыс. марок с Гитлером и символикой Рейха – таможня
- Украинские таможенники на границе обнаружили марки с нацистской символикой.
- По закону Украины такие марки запрещены к ввозу.
Украинские таможенники на границе с Польшей обнаружили крупную партию почтовых марок с нацистской символикой.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Марки с нацистской символикой
Украинские таможенники в пункте пропуска Шегини — Медыка изъяли 14 487 почтовых марок с нацистской символикой. Марки были спрятаны среди подержанной одежды.
Ориентировочная стоимость изъятых марок на теневом рынке составляет более 1,5 млн грн.
Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал «красный коридор» и задекларировал 350 кг подержанной одежды. Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили коллекцию марок, которые по закону Украины № 317-VIII Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики запрещены к ввозу в Украину.
По факту попытки ввоза почтовых марок с нацистской символикой составлен протокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
В июле сообщалось, что пограничники и правоохранители раскрыли масштабную схему нелегального ввоза автомобилей в Украину под прикрытием гуманитарной помощи для ВСУ.
Так, группа лиц в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций ввозила в Украину машины как гуманитарную помощь, однако не платила налоги. Ввезенные автомобили выставлялись на продажу.
Фото: Гостаможслужба