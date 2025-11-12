Міністерка енергетики України Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади.

Про це міністерка Світлана Гринчук написала у Facebook.

Світлана Гринчук йде з посади

За словами міністерки Гринчук, посада для неї ніколи не була самоціллю.

Вона подякувала президенту Володимиру Зеленському, урядові та народним депутатам за можливість працювати на користь держави.

– Що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі, – наголосила міністерка Світлана Гринчук у своєму дописі.

– Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа, – заявила Світлана Гринчук.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики Світлана Гринчук очолює з 5 вересня 2025 року. Гринчук замінила на посаді Германа Галущенка. До того Світлана Гринчук була його заступницею.

Справа про корупцію в Енергоатомі

10 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці провели понад 70 обшуків.

НАБУ оприлюднило аудіозаписи розмов фігурантів та стверджує, що до схеми увійшли: Рокет, який був радником ексміністра енергетики, а нині – очільника Мін’юсту Германа Галущенка; Тенор – виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки Енергоатому; відомий бізнесмен та ще четверо осіб. Йдеться про “відмивання” $100 млн.

В Енергоатомі запевнили, що співпрацюють зі слідчими органами та надають усі необхідну правоохоронцям інформацію.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук запевняю, що ні у неї, ні у попереднього керівника Міненергетики Германа Галущенка не було радника Ігоря Миронюка, який фігурує у розслідуванні під псевдо Рокет.

Світлана Гринчук заявила, що Енергоатом не перебуває в управлінні Міненерго.

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідні результативні дії та невідворотне покарання для усіх причетних до схем в енергетичній галузі.

Фото: Світлана Гринчук

