Грудень — місяць завершення року. У цей період українці відзначають різдвяні та інші важливі дати.

Про кількість робочих днів у грудні та коли відпочиватимуть українці, читайте в нашому матеріалі.

Скільки українці відпочиватимуть у грудні

В Україні в 2025 році офіційним святковим неробочим днем є Різдво Христове – 25 грудня.

Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, зазвичай вихідний переноситься на наступний робочий день (ст. 67 КЗпП).

Проте у період дії воєнного стану ці норми не застосовуються (закон №2136-IX від 15.03.2022). Тому роботодавці можуть на свій розсуд надати вихідний, але не зобов’язані цього робити.

Раніше Кабмін рекомендував переносити робочі та вихідні дні на основі наказу роботодавця, але ця норма була скасована законом №3494-ІХ від 22.11.2023.

Тепер рішення про перенесення робочих та вихідних днів ухвалює роботодавець самостійно, погоджуючи його з профспілкою або представниками працівників (ч. 4 ст. 67 КЗпП).

Робочі та вихідні дні у грудні 2025 року

Загальна кількість календарних днів у грудні – 31;

Вихідні дні у грудні – 8 (суботи та неділі);

Кількість робочих днів у грудні – 23.

Таким чином, у грудні 2025 року громадяни матимуть вісім вихідних, а робочі дні розподіляються з урахуванням святкових днів та можливих перенесень.

