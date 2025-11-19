В ніч на 19 листопада російські війська здійснили масовані атаки на Харків, Тернопіль, Бурштин, Львів та Львівську область ударними дронами та крилатими ракетами.

Також очікуються зміни в американській енергетичній допомозі Україні, ухвалення законопроєкту щодо матеріалів справи Джеффрі Епштейна та модернізація систем ППО Patriot для української армії.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 19 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Атака на Харків

Вночі 19 листопада російські війська атакували Харків ударними дронами типу Герань-2.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, по місту було спрямовано 19 дронів.

Внаслідок вибухів у Харкові пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення підприємств, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, школу, десятки автомобілів та тролейбуси.

У різних районах міста зафіксовано численні пожежі.

Унаслідок атаки травмовано 46 людей, серед яких двоє дітей.

Вибухи в Тернополі

Вранці 19 листопада пролунали вибухи в Тернополі. Місто зазнало масованої атаки російських ударних безпілотників та крилатих ракет.

Вибухи пролунали близько 06:30, спершу місцеві жителі почули звук роботи систем протиповітряної оборони, а згодом — сильні вибухи та стовпи диму над містом.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та інші будівлі, загинули дев’ятеро людей, ще 22 дістали поранення.

Вибухи в Івано-Франківській області

Зранку 19 листопада під ворожу атаку потрапили місто Бурштин та його околиці в Івано-Франківській області.

Ворожі безпілотники та ракети завдали ударів по об’єктах міста, у тому числі поруч із Бурштинською ТЕС — стратегічним енергетичним об’єктом.

У результаті постраждали троє людей, серед них двоє дітей, та пошкоджено одне домогосподарство.

Атака тривала майже дві години, а серії вибухів чули з різних районів міста й області.

Вибухи на Львівщині

У ніч проти 19 листопада також пролунали вибухи у Львові та області, де ворог атакував регіон ударними безпілотниками та крилатими ракетами.

Внаслідок ударів пошкоджено енергооб’єкт, деревообробне підприємство та складське приміщення.

На одному з об’єктів триває ліквідація пожежі.

Жертв і постраждалих немає, однак мешканцям Львова рекомендують зачинити вікна через густий дим, що здійнявся над містом.

Перша партія американського газу через Литву

В Україну надійде перша партія американського зрідженого природного газу (LNG) через Литву.

Поставка відбулася до порту Клайпеда, частина газу буде перероблена та відправлена до України.

За даними посольства США, понад 75% газу, що переробляється в Клайпеді, походить зі США.

Газ забезпечить надійне енергопостачання України та зміцнить національну безпеку партнерів у регіоні.

У США ухвалили законопроєкт про оприлюднення матеріалів справи Епштейна

18 листопада Палата представників США переважною більшістю голосів ухвалила законопроєкт, який зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити документи, пов’язані із засудженим Джеффрі Епштейном.

Результат голосування: 427 депутатів підтримали документ, лише один – республіканець Клей Гіґґінс – проголосував проти.

Ухвалення законопроєкту стало завершенням місяців політичних суперечок між демократами та республіканцями, а також усередині Республіканської партії.

Тепер законопроєкт передано до Сенату США, де лідери республіканців мають ухвалити остаточне рішення щодо його подальшої долі.

Держдеп США схвалив продаж Україні послуг і обладнання для модернізації ППО Patriot

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для модернізації систем протиповітряної оборони Patriot на суму близько $105 млн.

Мета продажу — зміцнити обороноздатність України, підвищити її здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам та забезпечити локальний потенціал для виконання місій самооборони і підтримки регіональної безпеки.

Головні підрядники: корпорація RTX (Арлінгтон, Вірджинія) та Lockheed Martin (Бетесда, Меріленд).

У Держдепі наголосили, що реалізація цього продажу не вплине на базовий військовий баланс у регіоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

