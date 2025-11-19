Акторка й комікеса Тетяна Песик, що живе у Тернополі, опинилася поруч із місцем ударів ворожих дронів. Попри сильну вибухову хвилю, вона, на щастя, фізично не постраждала.

Тетяна Песик про удари по Тернополю

Уночі російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Під ударом опинився зокрема й Тернопіль, де зранку окупанти вгатили просто по житлових будинках. Як виявилося, квартира Песик розташована поруч із місцем влучання.

У сториз Тетяна повідомила, що в момент атаки перебувала вдома. Вона поділилася, що вибухова хвиля буквально відштовхнула її від дверей.

– Сказати, що я ах**вша, то нічого не сказати. Біля мене всі прильоти сьогодні. Поруч все горить, бахкає і в диму. Мене хвилею віднесло від дверей. Вікна, на диво, цілі, але дивним чином відкриті. Я в порядку, трохи ще страшно. Бережіть себе, – написала акторка.

Песик також поділилася кадрами зруйнованої багатоповерхівки у Тернополі.

– Це так страшно! Мені так шкода… Мене розриває, – прокоментувала удари по місту Тетяна.

За даними Повітряних сил, вибухи в Тернополі пролунали близько 06:30. Росіяни скерували на місто ударні БпЛА та крилаті ракети. Перед цим військові попереджали про рух дронів у напрямку області.

Місцеві жителі чули роботу ППО, після чого в місті пролунали вибухи, а над будинками піднявся густий дим. У соцмережах швидко з’явилися відео багатоповерхівки, яку охопила пожежа.

Мер Тернополя Сергій Надал пізніше підтвердив, що місто атакували ракетами та дронами-камікадзе.

Станом на зараз голова МВС Ігор Клименко повідомив про десять загиблих та 37 поранених, 12 з них – діти. Значна кількість будівель пошкоджена, триває пошуково-рятувальна операція – під завалами можуть залишатися люди.

Фото: Тетяна Песик

