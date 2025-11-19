У ніч проти 19 листопада російські агресори здійснили комбіновану атаку на Україну ракетами та дронами. Всього вони запустили 524 засоби повітряного нападу, 483 з яких вдалось ліквідувати.

Про це йдеться у звіті, який опублікували Повітряні сили ЗС України.

Нічна атака України: що відомо

Пресслужба ПС уточнила, що йдеться про 48 ракет та 476 БпЛА різних типів:

476 ударних БпЛА типу Shahed , Гербера (безпілотники інших типів);

40 крилатих ракет Х-101 ;

7 крилатих ракет Калібр;

1 балістична ракета Іскандер-М .

За даними захисників, основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.

Сили оборони зазначили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10 ранку ППО України збила або подавила 483 повітряні цілі:

442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

34 крилаті ракети Х-101;

7 крилатих ракет Калібр.

– Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, – закликали в ПСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Україну закликав посилити санкції проти РФ та надати ЗСУ більше зброї.

