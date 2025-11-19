Міністерство у справах ветеранів разом із Міністерством цифрової трансформації продовжують реалізовувати програму Ветеранський спорт, започатковану за ініціативи президента Володимира Зеленського.

Cкільки ветеранів подали заявку на участь у програмі Ветеранський спорт, читайте в нашому матеріалі.

Що передбачає програма Ветеранський спорт

Про перебіг та впровадження програми у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

Програму Ветеранський спорт запустили на порталі Дія у січні. Вона передбачає щоквартальну виплату у розмірі 1 500 гривень для оплати спортивних занять.

За словами Віктора Микити, на доручення глави держави він разом із керівником Київської обласної військової адміністрації Миколою Калашником відвідав Ірпінь, де за участю представників ветеранської спільноти провели захід, спрямований на популяризацію цієї програми.

Микита підкреслив, що Ветеранський спорт розглядають як один із найефективніших шляхів відновлення фізичного та психологічного здоров’я військових, а також як важливу складову їхнього повернення до повноцінного життя після служби.

Під час зустрічі йшлося і про те, як саме працює програма:

держава надає можливість ветеранам і ветеранкам отримувати щоквартальну фінансову підтримку для відвідування спортивних залів,

басейнів та інших закладів фізичної культури.

Завдяки цифровим рішенням Мінцифри подати заявку можна швидко, без черг і зайвих процедур.

Скільки людей подали заявку на участь у програмі Ветеранський спорт

На цьому етапі, як повідомив Микита, кількість поданих заявок на участь у програмі Ветеранський спорт перевищила 200 тисяч осіб.

Окрему увагу під час заходу приділили українським військовим Роману “Добряку” Колеснику, Владиславу “Шаті” Шатілу, Михайлу “Грізлі” Матвіїву та Олександру “Рагнару” Міхову, які після проходження протезування здійснили сходження на Кіліманджаро в Танзанії на висоту 5895 метрів.

Присутні мали можливість особисто почути їхню історію, яка, за словами Микити, стала натхненням для багатьох та підтвердила: спорт може бути ключем до внутрішньої сили й відновлення.

