Український уряд створює Національну раду з гарантій прав дитини.

Про це сьогодні, 20 листопада, у День захисту дітей, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Національна рада з гарантій прав дитини: що кажуть в уряді

— Кожна дитина має право на найкраще. На турботу, любов, освіту, розвиток. Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні, — написала Свириденко.

Так, за словами Юлії Свириденко, в Україні створюють Національну раду з гарантій прав дитини.

Це буде постійний орган, який координуватиме державну політику у сфері дитинства та щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні.

– Це зміцнює інституційну спроможність держави системно працювати в інтересах дітей, – пояснила Юлія Свириденко.

Інші рішення уряду до Дня захисту дітей

Перше — уряд посилює захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

Оновлені визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок.

Запроваджуються механізми компенсацій і термінових виплат та створюється єдина інформаційна база, інтегрована в Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Друге — ухвалили порядок реагування на випадки насильства щодо дітей.

Усі установи — школи, медзаклади, молодіжні центри — отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства.

Третє — нові принципи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки.

Принцип “гроші ходять за дитиною” дозволить забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн гривень.

Четверте — відтепер діятимуть додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів.

За рішенням уряду, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають грошову допомогу, необхідні речі й техніку та позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.

П’яте — затверджено Національний план реалізації Європейської гарантії для дітей — європейської ініціативи, що охоплює п’ять ключових сфер: дошкілля, медицину, харчування, житло та інклюзивну освіту.

План створює спільну рамку для співпраці держави, місцевої влади та міжнародних партнерів, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до базових послуг і можливостей розвитку.

