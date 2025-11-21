Президент Володимир Зеленський у День гідності та свободи, який відзначають 21 листопада, вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні й українців, які в різні часи виборювали для України незалежність.

Про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні

– Сьогодні День Гідності та Свободи — і це передусім для українців ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету, – зазначив він.

Зеленський додав, що в цей день згадують всіх, хто в різні часи виборював право для України бути вільною, незалежною, сильною державою і хто “став для світу символом людської гідності та справедливості”.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, з таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, є надзвичайно складним завданням, але без цього український народ не зберегти.

– І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе, — додав Зеленський.

В Україні 21 листопада відзначають День гідності та свободи.

Його встановлено указом президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох ключових подій новітньої української історії — Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.