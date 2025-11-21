Президент Владимир Зеленский в День достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября, почтил память Героев Небесной сотни и украинцев, которые в разное время боролись за независимость Украины.

Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

Зеленский почтил память Героев Небесной сотни

– Сегодня День Достоинства и Свободы – и это прежде всего для украинцев чествование того, какова цена независимости для Украины и сколько сил в основе реального суверенитета, – отметил он.

Зеленский добавил, что в этот день вспоминают всех, кто в разное время боролся за право Украины быть свободным, независимым, сильным государством и кто «стал для мира символом человеческого достоинства и справедливости».

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, с таким соседом, как Россия, защита собственного достоинства, свободы и независимости является чрезвычайно сложной задачей, но без этого украинский народ не сохранить.

– И поэтому так важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась. Спасибо всем, кто сражается за наше государство как за самого себя, – добавил Зеленский.

В Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы.

Он установлен указом президента от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух ключевых событий новейшей украинской истории — Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.