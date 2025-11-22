У Покровському районі Донецької області російські окупанти розстріляли п’ять полонених військовослужбовців Збройних сил України.

Вбивство п’яти українських захисників у Покровському районі

За інформацією Донецької обласної прокуратури, 19 листопада 2025 року під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники Збройних сил Росії взяли в полон п’ятьох захисників ЗСУ.

Один з окупантів відкрив прицільний вогонь з автомата, коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, вбивши їх.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб серед військовослужбовців Росії.

У Донецькій обласній прокуратурі наголосили, що вбивство полонених вважається грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування проводить Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Фото: Донецька обласна прокуратура

