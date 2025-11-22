У Покровському районі окупанти розстріляли п’ятьох бійців ЗСУ
- Воєнний злочин РФ у Покровському районі: російські окупанти розстріляли п’ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ поблизу селища Котлине.
- За даними прокуратури, беззбройні українські захисники були вбиті пострілами з автомата, коли лежали на землі обличчям донизу.
У Покровському районі Донецької області російські окупанти розстріляли п’ять полонених військовослужбовців Збройних сил України.
Вбивство п’яти українських захисників у Покровському районі
За інформацією Донецької обласної прокуратури, 19 листопада 2025 року під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники Збройних сил Росії взяли в полон п’ятьох захисників ЗСУ.
Один з окупантів відкрив прицільний вогонь з автомата, коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, вбивши їх.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).
Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб серед військовослужбовців Росії.
У Донецькій обласній прокуратурі наголосили, що вбивство полонених вважається грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Досудове розслідування проводить Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
Фото: Донецька обласна прокуратура