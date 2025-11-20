Через російські обстріли в Україні працюють чотири реактори АЕС на зниженій потужності, замість дев’яти. Тому світло в українців стали вимикати частіше.

Про це заявив генеральний директор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко.

Чому світло вимикають частіше – пояснення гендиректора YASNO

– Вечір. Годин без світла побільшало. Чому так відбувається? Ворог б’є не лише по станціях, а й по мережах. Доставляти електроенергію від працюючих атомних станцій стає все складніше, – зауважив Коваленко.

Він нагадав, що під ударами Росії були сім областей. Три АЕС знизили потужність через пошкодження мереж.

Зараз дивляться

Дві атомні електростанції працюють зі зменшеною генерацією. Після останнього обстрілу була втрачена ще одна високовольтна лінія. Одна АЕС втратила частину зовнішнього живлення.

– У результаті маємо чотири реактори з дев’яти, які працюють на зниженій потужності. Сюди ж додається необхідність проводити ремонтні роботи на низці ліній. А з огляду на похолодання навантаження на енергосистему лише зростає, – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, глава правління НАК Укренерго Віталій Зайченко прогнозує, що графіки відключень електропостачання в Україні можуть діяти протягом усієї всього опалювального сезону. Такий варіант не виключається, оскільки війна Росії проти України ще не закінчена.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що через суттєве збільшення інтенсивності російських ударів по енергетичній інфраструктурі, із застосуванням, зокрема, балістичних ракет, в багатьох областях України виникли аварійні та частіші відключення світла, а також локальні блекаути.

За його словами, ситуація в енергосистемі залишається складною, але тисячі фахівців цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.