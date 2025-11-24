Американські та українські чиновники обговорюють можливість приїзду президента України Володимира Зеленського до США цього тижня в межах запропонованого плану Дональда Трампа.

Про це пише CBS News, посилаючись на кількох американських та українських чиновників, обізнаних із питанням.

Зеленський цього тижня може відвідати США

Зазначалося, що питання поїздки Зеленського до Вашингтону залежить від результатів мирних переговорів у Женеві, що відбулися у неділю. Сам Трамп хоче укласти угоду до Дня подяки, але назвав цей термін гнучким і в суботу заявив журналістам, що цей план “не є моєю остаточною” пропозицією.

У Женеві держсекретар Марко Рубіо високо оцінив прогрес у переговорах з групою європейських і українських чиновників, але зазначив, що потрібно ще багато працювати.

– Я вважаю, що це була дуже, дуже значуща – я б сказав, мабуть, найкраща – зустріч і день, які ми мали досі в цьому процесі, починаючи з січня. Але ще є робота, яку потрібно виконати, і саме цим зараз займатимуться наші команди, – сказав Рубіо.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, нині немає конкретних планів щодо візиту Зеленського з огляду на активну дипломатичну діяльність, а також не заплановано жодних переговорів з Росією або в Росії.

Іншим можливим результатом переговорів у Женеві може бути поїздка міністра армії Дена Дрісколла до Росії або зустріч з російськими чиновниками в іншому місці. Російські чиновники повідомили CBS News, що поки нічого не заплановано.

