Вчора, 23 листопада, у Женеві відбулася зустріч представників України та Сполучених Штатів, під час якої сторони обговорили американську мирну пропозицію.

Про результати зустрічі повідомили в Офісі президента та Білому домі.

Зустріч США та України 23 листопада: що відомо

Як зазначається в офіційній заяві, перемовини пройшли у зосередженій та сповненій взаємної поваги атмосфері, що дозволило зробити помітний крок уперед у пошуку справедливого й тривалого миру.

За результатами консультацій, сторони змогли досягти суттєвого прогресу в узгодженні ключових позицій і визначенні подальших кроків.

Зокрема, домовилися, що будь-яка майбутня мирна угода повинна передбачати безумовне дотримання суверенітету України та гарантувати довготривалий і справедливий мир.

– За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, – йдеться в заяві.

Крім того, Україна та США домовилися продовжити інтенсивну спільну роботу над пропозиціями найближчими днями, паралельно підтримуючи тісний діалог із європейськими партнерами.

В ОП наголошують, що Україна та Сполучені Штати готові й надалі працювати разом, аби забезпечити Україні мир, безпеку та відновлення.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що перша сесія переговорів у Женеві була дуже продуктивною.

За його словами, Київ фіксує “дуже хороший прогрес” у напрямку досягнення справедливого й тривалого миру.

Єрмак зауважив, що остаточні рішення щодо рамкового документа ухвалюватимуть президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп.

