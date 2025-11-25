З початком роботи програми Зимова підтримка кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку та отримати разову виплату в розмірі 1000 грн.

Ця допомога спрямована на підтримку українців у складний зимовий період, особливо тих, хто живе у прифронтових районах чи належить до соціально вразливих груп.

До якого числа можна витратити 1000 Зимової підтримки, читайте в нашому матеріалі.

Хто може отримати виплату та як витратити гроші

Отримані кошти дозволено витрачати лише на визначені категорії. Згідно з правилами, 1000 грн можна спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, придбання продуктів харчування українського виробництва (за винятком підакцизних товарів), книжкову продукцію або благодійні внески. Також виплату можна використати для оплати поштових послуг у відділеннях Укрпошти.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що головна мета програми – допомогти українцям пройти найскладніший період зими, особливо тим, хто цього потребує найбільше.

Право на допомогу мають усі громадяни України, які перебувають у країні, включно з дітьми – у такому випадку заявку подає один із батьків або опікун. Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в межах програми.

Подання заявок триватиме до 24 грудня 2025 року.

Зимова підтримка: до якого числа можна витратити 1000 грн

До якого числа можна витратити 1000 від Зеленського, залежить від категорії отримувача та способу подання заявки. Найбільше часу мають особи, які подавали заявку через Дію.

Кошти, отримані через Дію, необхідно використати до 30 червня 2026 року. Невикористані гроші після цієї дати автоматично повернуться до бюджету.

До якого числа можна витратити 1000 в межах Зимової підтримки у відділеннях Укрпошти

Пенсіонери та отримувачі соціальних виплат, які обслуговуються в Укрпошті, отримають 1000 грн автоматично на той самий рахунок, куди надходить їхня пенсія чи інші виплати.

Ті, хто отримує пенсію на банківську картку, але не користується Дією, можуть звернутися до найближчого відділення Укрпошти та подати заяву письмово. Для маломобільних людей передбачено можливість викликати листоношу додому.

Протягом якого періоду можна витратити 1000 Зимової підтримки через Укрпошту:

до 25 грудня 2025 року, якщо виплата прийшла автоматично (разом з пенсією чи соцвиплатами);

до 25 січня 2026 року, якщо заяву подавали у відділенні.

Під час витрачання можливі такі варіанти: купівля товарів українського виробництва, оплата поштових послуг, комуналки та донати на Сили оборони.

Програма Зимова підтримка є частиною ширшої державної ініціативи, спрямованої на підтримку населення та бізнесу під час воєнної зими. Вона дозволяє українцям отримати швидку та адресну допомогу й витратити її на найнеобхідніше у чітко встановлені строки.

Джерело : Урядовий портал

