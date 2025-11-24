Президент США Дональд Трамп на тлі переговорів у Женеві заявив, що може відбутися “щось хороше” у процесі врегулювання розв’язаної повномасштабної війни Росії проти України.

Про це глава Білого дому написав у соціальній мережі Truth Social, повідомляє Sky News.

Трамп про переговори між Україною і Росією

– Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але відбувається щось хороше. Боже, благослови Америку, – написав він.

23 листопада завершилися переговори між українською та американською делегаціями в Женеві. Вони обговорили запропонований США “мирний план” щодо України.

Зараз дивляться

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про досягнення відчутного прогресу в питанні врегулювання війни та заявив, що Київ розглядає зустріч як дуже продуктивну.

За його словами, відбувається рух уперед до встановлення справедливого й тривалого миру.

У Білому домі заявляли, що Україна та США домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями найближчими днями. Вони підтримуватимуть тісний контакт з європейськими партнерами під час просування процесу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.