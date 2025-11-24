Можливо, відбувається “щось хороше” на мирних переговорах щодо України — Трамп
- Президент США Дональд Трамп на тлі переговорів у Женеві заявив, що у процесі врегулювання війни може відбутися "щось хороше".
- У своїй публікації в Truth Social він висловив оптимізм щодо великого прогресу, хоча й закликав "не вірити, поки не побачите".
Президент США Дональд Трамп на тлі переговорів у Женеві заявив, що може відбутися “щось хороше” у процесі врегулювання розв’язаної повномасштабної війни Росії проти України.
Про це глава Білого дому написав у соціальній мережі Truth Social, повідомляє Sky News.
Трамп про переговори між Україною і Росією
– Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але відбувається щось хороше. Боже, благослови Америку, – написав він.
23 листопада завершилися переговори між українською та американською делегаціями в Женеві. Вони обговорили запропонований США “мирний план” щодо України.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про досягнення відчутного прогресу в питанні врегулювання війни та заявив, що Київ розглядає зустріч як дуже продуктивну.
За його словами, відбувається рух уперед до встановлення справедливого й тривалого миру.
У Білому домі заявляли, що Україна та США домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями найближчими днями. Вони підтримуватимуть тісний контакт з європейськими партнерами під час просування процесу.