Посилення ризику тривалих відключень світла й перебоїв зі зв’язком змушує українські школи переглядати власні підходи до організації навчання.

Через атаки на енергетичну інфраструктуру країни навчальний процес може опинятися під загрозою, і саме тому Міністерство освіти і науки рекомендує школам застосовувати більш гнучкі моделі роботи.

Чи будуть школярі навчатися по суботах, читайте в нашому матеріалі.

Зміна графіків навчання на випадок тривалих відключень світла: що відомо

У листі МОН наведені рекомендації щодо організації освітнього процесу в умовах тривалого відключення світла.

У МОН зазначили, що, оскільки заклади загальної середньої освіти мають організаційну автономію, вони можуть самі визначати, як буде побудований навчальний рік, тиждень і день, аби повністю виконати освітню програму та врахувати безпекову ситуацію у своєму регіоні.

МОН пропонує школам кілька варіантів для стабільної роботи в умовах можливих блекаутів.

Пропозиція МОН щодо зміни графіків навчання:

Навчання по суботах в Україні – це один із варіантів, який можуть запровадити школи. Таке рішення ухвалюється не централізовано, а на рівні конкретної школи після консультацій із педагогами, батьками та учнями. Зміна графіків навчання в Україні та перенесення занять на інші місяці. Отже, щоб компенсувати зимові періоди без електроенергії, школам рекомендують перенести частину уроків із грудня-лютого на червень 2026 року (крім випускників) або збільшити довжину зимових канікул, зменшивши весняні. Зміна формату навчання. Заклади можуть використовувати асинхронне навчання, двозмінну роботу школи (щоб більше уроків проводити в світлу частину доби), самостійні завдання та ущільнений матеріал, перехід на дистанційні консультації, коли є світло та інтернет.

Усе це дає можливість виконати навчальний план навіть за умов нестабільної енергоситуації.

Як школи мають підготуватися до блекаутів

У МОН наголошують, щоб навчальний процес не зупинявся, заклади повинні забезпечити учням альтернативні способи доступу до навчання. Зокрема:

сформувати повний набір матеріалів у LMS-системах (Google Classroom, Moodle, Teams);

підготувати паперові підручники та друковані завдання;

створити єдиний канал зв’язку з учнями й батьками;

мати резерв води, харчів і необхідних ресурсів на 48 годин перебування в укритті чи школі.

Кожен заклад отримує право адаптувати ці рекомендації під власні можливості й безпекову ситуацію.

Чи будуть школярі навчатися по суботах

Це лише один із можливих варіантів, які школа може застосувати для стабільного проходження програми в умовах тривалих відключень світла.

Рішення про шестиденний тиждень ухвалюється на місцевому рівні, а не МОН. Але ймовірність переходу на навчання по суботах зростає саме в тих регіонах, де часто відсутнє світло або інтернет.

Головний пріоритет – безпека та неперервність навчання.

У МОН зазначають, що головне – це зберегти доступність освіти та адаптувати навчальний процес, здійснити зміну графіків навчання у разі блекаутів, щоб діти продовжували вчитися.

