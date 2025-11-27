Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наприкінці цього тижня відбудеться зустріч делегацій України та США, на якій обговорюватимуть кроки для зміцнення дипломатичних позицій і напрацювання гарантій безпеки.

Делегації України та США зустрінуться наприкінці тижня

– Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки, – зазначив президент під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

– Ми перебуваємо на зв’язку з американською стороною та нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу, – додав президент.

Він подякував союзникам за підтримку суверенітету України та зазначив, що робиться усе можливе для отримання достатньої оборонної допомоги.

Росія прагне влади та підкорення сусідів

На думку Зеленського, для всіх очевидно, що у Росії найбільше власної території, при чому найбільше неосвоєної та занедбаної території.

– Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них, якщо розвалиться, ніхто її не помітить. Тому, коли вони хочуть ще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них, – наголосив президент.

Він зазначив, що намір Росії захопити нові території – це про прагнення “довічної влади” та підкорення сусіднього народу.

– Ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили, кожен в Європі, кожен сусід Росії від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту. І саме український захист позицій – ключове завдання наше і усіх наших партнерів, – додав глава держави.

На його думку, чим сильніша Україна у захисті на фронті, тим більше вдасться досягти за столом переговорів.

Зеленський нагадав, що сьогодні відбулась важлива зустріч санкційних координаторів європейських держав.

– І якщо Путін не хоче зупинятись, санкції не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі – бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхнім фінансам, по їхнім активам, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме, – зазначив Зеленський.

