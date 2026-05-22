Український співак EL Кравчук (Андрій Остапенко) пригадав кумедну сварку зі співачкою Наталією Могилевською.

Артист розповів про цей випадок ведучій Аліні Шаманській у рубриці 55 за 5 в програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

За словами виконавця, він дуже любить Могилевську як подругу та артистку, однак визнає — характер у співачки непростий.

— Боже, як вона достає інколи, я тобі скажу чесно. Достає. Ну, такий характер, — поділився співак.

EL Кравчук про сварку з Могилевською

Артист згадав, як під час однієї зі спільних поїздок між ними виникла побутова суперечка, яку зараз EL Кравчук згадує з усмішкою.

— Колись поїхали кудись. І вона просто так встала і сказала: Я хочу зараз лягти спати. Постіль, давай мені все. А я кажу: Наташо, 40 хвилин попросили. Я нічого не можу. А вона: Я нічого не знаю, давай йди, — розповів співак.

Врешті EL Кравчук таки пішов домовлятися за постільну білизну.

— Я підходжу до тьотечки і кажу: Вона з’їла всі мої мізки. Дайте мені цю постіль, будь ласка. І вона дала мені її, а Наташа сказала: Бачиш, як це все просто, — додав артист.

Попри такі історії, артисти багато років підтримують теплі стосунки. EL Кравчук періодично публікує в соцмережах архівні фото з Наталіє Могилевською. На одному з них він цілує співачку у щоку. Тоді артистка ніжно відреагувала на світлину в коментарях.

Фото: El Кравчук, Новий канал

Джерело : Ранок у великому місті

