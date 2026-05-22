З’їла всі мої мізки: EL Кравчук згадав про кумедну сварку з Могилевською
- EL Кравчук назвав артистку близькою подругою, але з непростим характером.
- Якось суперечка між ними виникла під час однієї зі спільних поїздок.
- Співак розповів про цей випадок ведучій Аліні Шаманській у рубриці 55 за 5.
Український співак EL Кравчук (Андрій Остапенко) пригадав кумедну сварку зі співачкою Наталією Могилевською.
Артист розповів про цей випадок ведучій Аліні Шаманській у рубриці 55 за 5 в програмі Ранок у великому місті на ICTV2.
За словами виконавця, він дуже любить Могилевську як подругу та артистку, однак визнає — характер у співачки непростий.
— Боже, як вона достає інколи, я тобі скажу чесно. Достає. Ну, такий характер, — поділився співак.
EL Кравчук про сварку з Могилевською
Артист згадав, як під час однієї зі спільних поїздок між ними виникла побутова суперечка, яку зараз EL Кравчук згадує з усмішкою.
— Колись поїхали кудись. І вона просто так встала і сказала: Я хочу зараз лягти спати. Постіль, давай мені все. А я кажу: Наташо, 40 хвилин попросили. Я нічого не можу. А вона: Я нічого не знаю, давай йди, — розповів співак.
Врешті EL Кравчук таки пішов домовлятися за постільну білизну.
— Я підходжу до тьотечки і кажу: Вона з’їла всі мої мізки. Дайте мені цю постіль, будь ласка. І вона дала мені її, а Наташа сказала: Бачиш, як це все просто, — додав артист.
Попри такі історії, артисти багато років підтримують теплі стосунки. EL Кравчук періодично публікує в соцмережах архівні фото з Наталіє Могилевською. На одному з них він цілує співачку у щоку. Тоді артистка ніжно відреагувала на світлину в коментарях.
Фото: El Кравчук, Новий канал