Голова ОП Єрмак йде у відставку – Зеленський
- Керівник ОП Андрій Єрмак написав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що після цього відбудеться перезавантаження Офісу президента.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Єрмак написав заяву про відставку
– Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути, – зазначив глава держави.
На сайті Офісу президента оприлюднений офіційний указ №868/2025 про відставку Єрмака, підписаний Зеленським.
У суботу, 29 листопада, Зеленський проведе консультації з кандидатами на заміну звільненому Єрмаку.
– І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна – ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен зараз має діяти саме так – в інтересах нашої держави – і захищати нашу державу, – наголосив президенет.
Нагадаємо, зранку 28 листопада НАБУ та САП повідомили про обшуки в Єрмака, але не назвали причин.
Керівник Офісу президента підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому. Він запевнив у повному сприянні з його боку.
Що відомо про Андрія Єрмака
Андрій Єрмак очолював Офіс президента України з 11 лютого 2020 року.
До цього він працював помічником президента. Також входив до Наглядової ради концерну Укроборонпром та Національної інвестиційної ради.
Протягом багатьох років займався юридичною практикою та громадською діяльністю.
Є засновником медіакомпанії Garnet International Media Group.
У 2019 році долучився до передвиборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського.