Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Єрмак написав заяву про відставку

– Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути, – зазначив глава держави.

На сайті Офісу президента оприлюднений офіційний указ №868/2025 про відставку Єрмака, підписаний Зеленським.

У суботу, 29 листопада, Зеленський проведе консультації з кандидатами на заміну звільненому Єрмаку.

– І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна – ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен зараз має діяти саме так – в інтересах нашої держави – і захищати нашу державу, – наголосив президенет.

Нагадаємо, зранку 28 листопада НАБУ та САП повідомили про обшуки в Єрмака, але не назвали причин.

Керівник Офісу президента підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому. Він запевнив у повному сприянні з його боку.

Що відомо про Андрія Єрмака

Андрій Єрмак очолював Офіс президента України з 11 лютого 2020 року.

До цього він працював помічником президента. Також входив до Наглядової ради концерну Укроборонпром та Національної інвестиційної ради.

Протягом багатьох років займався юридичною практикою та громадською діяльністю.

Є засновником медіакомпанії Garnet International Media Group.

У 2019 році долучився до передвиборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського.

