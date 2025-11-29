Сьогодні ввечері за американським часом українська делегація вже має бути у США, після чого продовжиться діалог на основі пунктів із Женеви.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 29 листопада.

Зеленський про переговори України і США

За словами глави держави, дипломатія залишається активною.

Американська сторона проявляє конструктив, на його думку, тому цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити повномасштабну війну.

Як пояснив Зеленський, українська делегація має необхідні директиви, тому він очікує роботу згідно з чіткими національними пріоритетами.

Сьогодні були наради президента з керівником ГУР Міноборони Кирилом Будановим, міністром оборони Денисом Шмигалем, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.

Кожна із цих нарад – про різні аспекти української внутрішньої стійкості, зазначив Зеленський, про ту силу, яка може допомогти правильним переговорам.

Зеленський про обстріл України

Зараз ще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. За словами президента, це був масштабний, основною ціллю якої стала енергетика.

– Тут Росія не змінює свою тактику й досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття, – звернув увагу Зеленський.

За його словами, 19 ракет вдалося збити, серед них – балістика. Подавлено також майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 – Shahed.

На жаль, не все було збито, тому працювати для сильнішої ППО – це пріоритет. Це завдання надзвичайно складне та дороге для України разом з партнерами, наголосив Зеленський.

На його думку, будь-яка країна не витягнула б це самотужки, але вдається забезпечувати Україні ракети для ППО та постійно збільшувати парк наших систем різних типів.

Як пояснив Зеленський, триває підготовка до роботи на наступному тижні з нашими партнерами, зокрема, заради якіснішої протиповітряної оборони, тому Україна дуже розраховує на сприяння партнерів.

Зеленський про роботу парламенту та санкційні рішення

Президент говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

Володимир Зеленський розраховує, що парламент України буде працездатним.

– Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України. Сильна людина потрібна. Попросив парламентарів разом із прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур, – сказав він.

Водночас глава держави анонсував нові санкційні рішення для розвитку тиску партнерів на Росію за цю війну.

– Наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази – будуть завтра, – зазначив він.

Українські пропозиції санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції, наголосив президент. Він подякував кожному, хто допомагає та захищає Україну.

