Вибухи у Києві пролунали уночі 29 листопада. Столиця перебуває під масованою атакою ударних дронів. У кількох районах Києва зафіксовані пошкодження інфраструктури, зокрема житлового будинку.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві 29 листопада: які наслідки

В КМВА зазначили о 00:21, що Росія розпочала чергову масовану повітряну атаку на Київ. На підступах до Києва фіксувалися ворожі ударні БпЛА.

У столиці та більшості областей було оголошено повітряну тривогу.

– Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях – в Дарницькому та Шевченківському районах, – написав Ткаченко.

За його словами, серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки.

Очільник КМВА додав, що внаслідок атаки в Шевченківському районі травмована дитина.

Мер Віталій Кличко о 1:50 написав, що у Святошинському районі є влучання уламків у підʼїзд триповерхового житлового будинку.

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі.

Також уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Попередньо, без пожежі. Палає будинок у приватному секторі.

Екстрені служби працюють на місцях.

Відомо про чотирьох постраждалих, одного з них доставили до лікарні.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну цільна Київ.

