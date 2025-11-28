Вибухи у Києві 29 листопада: столиця – під масованою атакою, пошкоджено багатоповерхівки
Вибухи у Києві пролунали уночі 29 листопада. Столиця перебуває під масованою атакою ударних дронів. У кількох районах Києва зафіксовані пошкодження інфраструктури, зокрема житлового будинку.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Вибухи у Києві 29 листопада: які наслідки
В КМВА зазначили о 00:21, що Росія розпочала чергову масовану повітряну атаку на Київ. На підступах до Києва фіксувалися ворожі ударні БпЛА.
У столиці та більшості областей було оголошено повітряну тривогу.
– Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях – в Дарницькому та Шевченківському районах, – написав Ткаченко.
За його словами, серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки.
Очільник КМВА додав, що внаслідок атаки в Шевченківському районі травмована дитина.
Мер Віталій Кличко о 1:50 написав, що у Святошинському районі є влучання уламків у підʼїзд триповерхового житлового будинку.
У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.
У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.
У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі.
Також уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Попередньо, без пожежі. Палає будинок у приватному секторі.
Екстрені служби працюють на місцях.
Відомо про чотирьох постраждалих, одного з них доставили до лікарні.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну цільна Київ.