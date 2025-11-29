Українські розвідники оприлюднили карту викритої та знищеної мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку військових Росії вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Знищення мережі спецзв’язку військових РФ в Україні

Як наголосили у ГУР, в умовах високотехнологічної війни проти російських окупантів особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.

Підрозділи українських спецпризначенців викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних сил Російської Федерації вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами.

Інформація, добута з терміналів, дозволила розкрити плани російських окупантів, стверджують у ГУР. Внаслідок цього вирішили оприлюднити геолокацію ворога та знищити його.

У ГУР наголосили, що приділяють значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, щоб добути інформацію, а потім ліквідувати російське керівництво за сприятливих умов.

Як стверджують у Головному управлінні розвідки, ворог не матиме безпечного місця у будь-якому куточку світу, поки триватиме повномасштабна російська агресія проти України.

