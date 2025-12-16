Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про встановлення на законодавчому рівні загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного комеморативного заходу.

Як зазначено на сайті Верховної Ради, йдеться про законопроєкт №14144 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

У першому читанні законопроєкт про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання підтримали 314 народних депутатів України.

Згідно з документом, визначається обов’язок органів влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування про її проведення через медіа та системи оповіщення цивільного захисту.

Як зазначено у законопроєкті, пропонується внести зміни до закону Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу та Кодексу цивільного захисту України. Зокрема, у них хочуть передбачити:

загальнонаціональну хвилину мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, проводити щоденно о 09:00;

органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечуватимуть інформування про початок і завершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їхнього управління;

оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюватиметься через медіа (засоби масової інформації), незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Як зазначають на сайті Верховної Ради, прийняття законопроєкту забезпечить належне вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та цивільних осіб на загальнонаціональному рівні, сприяючи формуванню культури пам’яті та вихованню поваги до героїв.

Законопроєкт спрямований на посилення суспільної єдності завдяки щоденному спільному ритуалу, який буде зрозумілим для всіх громадян, незалежно від їхніх поглядів.

Крім того, він створить додатковий комунікаційний інструмент для ефективного поширення інформації про російсько-українську війну та її жертви.

Як стверджують у Верховній Раді, ухвалення законопроєкту сприятиме посиленню соціальної згуртованості, зміцненню стійкості громад і підвищенню корпоративної відповідальності бізнесу.

