Американські та європейські дипломати спільно підготували щонайменше два проєкти документів, які передбачають підтримку України після можливого досягнення мирної угоди.

США та ЄС готують проєкти підтримки України

Європейські посадовці вперше за останні місяці позитивно оцінили співпрацю з американською переговорною командою.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, узгодження безпекових документів тривало понад вісім годин під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та українською делегацією в Берліні 14-15 грудня.

У переговорах брали участь керівники та представники сектору національної безпеки майже з десятка європейських держав, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Один із проєктів визначає базові принципи безпеки й передбачає зобов’язання, подібні до статті 5 НАТО, тобто взаємну допомогу у разі нападу.

Інший документ, який у США називають оперативним військовим, містить конкретні механізми співпраці між американськими, європейськими та українськими силами для стримування можливої нової агресії Росії.

Хоча жоден із проєктів наразі не оприлюднений, джерела NYT зазначають, що оперативний документ містить детальні інструкції, покликані заспокоїти Україну в різних сценаріях потенційного вторгнення РФ.

– Один американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності, заявив, що документ є “дуже конкретним” щодо того, як запобігти подальшим вторгненням і покарати Росію, якщо вони відбудуться,– ідеться у статті.

Серед ключових пріоритетів, за інформацією видання, – формування мирної армії чисельністю близько 800 тисяч військових, добре оснащеної та підготовленої як потужний фактор стримування для Росії.

У спільній заяві лідерів десяти європейських країн і представників ЄС наголошується, що створення таких сил потребуватиме “постійної та значної підтримки” України.

Документ також містить детальні переліки необхідної військової техніки та параметри залучення сил під європейським керівництвом.

Хоча офіційно не уточнюється, які саме країни готові розмістити свої війська в Україні, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що кілька держав дали такі обіцянки в приватному порядку.

За інформацією джерел, імовірне розміщення іноземних підрозділів розглядатиметься на Заході України – подалі від лінії фронту, як додатковий стримувальний чинник.

Окремо в документах передбачена участь США у виявленні можливих російських провокацій під “фальшивим прапором”, які можуть бути використані як привід для відновлення бойових дій.

Перед цим прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що Європа підготувала план зміцнення обороноздатності України, який також передбачає присутність британських військових і техніки на її території.

Після берлінських переговорів європейські лідери презентували план гарантій безпеки, що передбачає підтримку ЗСУ, моніторинг режиму припинення вогню та економічну допомогу.

