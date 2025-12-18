Звернення президента України Володимира Зеленського з частково звільненого Куп’янська Харківської області суттєво вплинуло на переговори з європейськими та американськими партнерами.

Про це глава держави розповів під час брифінгу журналістам у четвер.

Вплив візиту Зеленського до Куп’янська на міжнародні переговори

За словами Зеленського, його поїздка до Куп’янська та особиста присутність у місті стали важливим сигналом для союзників і водночас спростували заяви російського керівництва про нібито повну окупацію нових територій.

— Це дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Усі високо оцінили і стійкість наших воїнів, які тримають Куп’янськ, і те, що я був там особисто. Це поставило крапку в черговій брехні Путіна щодо окупованих територій. Це суттєво позначилося на моїх розмовах і з американцями, і з європейцями, — зазначив президент.

Глава держави також наголосив, що для нього було принципово важливо саме в цей день особисто нагородити українських захисників.

Раніше, у День Сухопутних військ, Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ, де записав відеозвернення на в’їзді до міста біля пошкодженої вибухами стели.

Дорога до населеного пункту була накрита антидроновими сітками.

Президент зазначив, що успіхи на полі бою є ключовими для посилення позицій України в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що наразі під контролем українських військ перебуває майже 90% території Куп’янська.

За його словами, завдяки активним пошуково-ударним діям Силам оборони вдалося відкинути російських окупантів від міста та відновити контроль над більшою частиною Куп’янська.

