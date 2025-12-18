У Києві 18 грудня встановили перше мобільне укриття. У столичній владі запевняють, що надалі кількість таких сховищ у місті зростатиме.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Києві встановили перше мобільне укриття

Перше мобільне укриття розмістили за адресою вул. Мілютенка, 19 на Лісовому масиві в Деснянському районі столиці.

За словами Ткаченка, в цьому районі ситуація зі сховищами для мешканців є “чи не найскладнішою”.

Встановлене сховище стало першим в Україні мобільним укриттям, виготовленим відповідно до державних стандартів ДСТУ та офіційно сертифікованим ДСНС із урахуванням потреб інклюзивності.

Об’єкт вже є на мапі укриттів.

– Наразі в районах тривають тендери, тож робота триває, і мобільних укриттів у Києві більшатиме. Дякую відповідальному бізнесу, який передав місту цей об’єкт у постійне користування, – написав Ткаченко.

Очільник КМВА зазначив, що міські служби не прагнуть брати на баланс нове укриття, яке було встановлене за позабюджетні кошти.

– РДА звернулася до КП Київ культурний кластер з ініціативою встановити укриття біля кінотеатру задля збільшення безпечного простору, на що КП запевнило, що візьме об’єкт на свій баланс. Однак після встановлення комунальне підприємство надало офіційну відповідь, у якій відмовило відповідати за догляд і утримання захисної споруди, – зазначив Ткаченко.

Фото: Тимур Ткаченко

