Сьогодні 19 грудня в Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл українських військових 19 грудня: що відомо

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Зараз дивляться

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Після встановлення особистостей загиблих їхні останки будуть передані родинам.

Фото: Координаційний штаб

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.