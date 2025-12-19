Україна повернула 1 003 тіла загиблих військовослужбовців
Сьогодні 19 грудня в Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Повернення тіл українських військових 19 грудня: що відомо
Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Після встановлення особистостей загиблих їхні останки будуть передані родинам.
Фото: Координаційний штаб