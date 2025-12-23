Українські військові відійшли з населеного пункту Сіверськ у Донецькій області.

ЗСУ відійшли з Сіверська: що відомо

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Сіверська тривають важкі бої.

– Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, а кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.

Зараз дивляться

Генштаб зазначає, що загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах.

Місто залишається під вогневим контролем наших військ.

Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. До того ж, здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку.

Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога.

Сіверськ на карті

Сіверськ знаходиться у Бахмутському районі Донецької області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.