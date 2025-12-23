Українські військові відійшли з Сіверська Донецької області – Генштаб ЗСУ
- Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника.
- Як зазначає Генштаб ЗСУ, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.
- Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога.
Українські військові відійшли з населеного пункту Сіверськ у Донецькій області.
ЗСУ відійшли з Сіверська: що відомо
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Сіверська тривають важкі бої.
– Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, а кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.
Генштаб зазначає, що загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах.
Місто залишається під вогневим контролем наших військ.
Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. До того ж, здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.
Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку.
Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога.
Сіверськ на карті
Сіверськ знаходиться у Бахмутському районі Донецької області.