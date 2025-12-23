Украинские военные отошли из населенного пункта Северск в Донецкой области.

ВСУ отошли из Северска: что известно

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в районе Северска продолжаются тяжелые бои.

— Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, а каждый метр города дался врагу дорогой ценой.

Генштаб отмечает, что захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.

Город остается под огневым контролем наших войск.

Оккупантам, которые находятся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. К тому же, осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения.

Силы обороны продолжают выполнять боевые задания на Славянском направлении.

Принимаются все меры по снижению наступательного потенциала частей и подразделений врага.

Северск на карте

Северск находится в Бахмутском районе Донецкой области.

