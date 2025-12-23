Украинские военные отошли из Северска Донецкой области — Генштаб ВСУ
- Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника.
- Как отмечает Генштаб ВСУ, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.
- Принимаются все меры по снижению наступательного потенциала частей и подразделений врага.
Украинские военные отошли из населенного пункта Северск в Донецкой области.
ВСУ отошли из Северска: что известно
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в районе Северска продолжаются тяжелые бои.
— Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, а каждый метр города дался врагу дорогой ценой.
Генштаб отмечает, что захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.
Город остается под огневым контролем наших войск.
Оккупантам, которые находятся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. К тому же, осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения.
Силы обороны продолжают выполнять боевые задания на Славянском направлении.
Принимаются все меры по снижению наступательного потенциала частей и подразделений врага.
Северск на карте
Северск находится в Бахмутском районе Донецкой области.