Юлія Соколова, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 23 грудня: мінус ще 1420 окупантів, два літаки та 20 ББМ
Втрати ворога на 23 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще 1420 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 399-ту добу повномасштабної війни сягнули майже 1,2 млн.
Втрати ворога на 23 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;
- танків – 11 446 (+8);
- бойових броньованих машин – 23 792 (+20);
- артилерійських систем – 35 331 (+23);
- РСЗВ – 1 576 (+1);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 434 (+2, підтверджено втрати у попередній період);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453);
- крилатих ракет – 4 073 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 966 (+113);
- спеціальної техніки – 4 029 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
