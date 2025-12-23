Втрати ворога на 23 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще 1420 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 399-ту добу повномасштабної війни сягнули майже 1,2 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 23 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;

танків – 11 446 (+8);

бойових броньованих машин – 23 792 (+20);

артилерійських систем – 35 331 (+23);

РСЗВ – 1 576 (+1);

засобів ППО – 1 263 (+0);

літаків – 434 (+2, підтверджено втрати у попередній період);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453);

крилатих ракет – 4 073 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 966 (+113);

спеціальної техніки – 4 029 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.