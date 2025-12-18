Наразі тривають мирні перемовини щодо можливого припинення війни в Україні. Водночас держава готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й у сфері мобілізації.

Чи можливе посилення мобілізації в Україні, ми розпитали у адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової.

Чи буде посилення мобілізації в Україні у 2026 році

За словами адвокатки, якщо в загальній ситуації не відбудеться змін, зокрема не буде мирних перемовин або домовленостей щодо припинення бойових дій, імовірне посилення мобілізації в Україні у 2026 році. Представники Міністерства оборони та інші посадовці вже неодноразово заявляли, що державі, ймовірно, доведеться залучати більше людей для оборони.

Водночас, як зазначає адвокатка, держава намагається відмовитися від силових методів збільшення чисельності війська. Однак процедура стає жорсткішою з документальної точки зору, зокрема у питанні контролю чоловічого населення.

Правчиня розповіла, якщо раніше для отримання інвалідності існував один перелік захворювань, то зараз він суттєво змінений. У 2022–2023 роках за певними хворобами можна було отримати інвалідність, тоді як нині ці самі патології вже не дають такої можливості, а інколи не дозволяють навіть направити людину до підрозділів забезпечення. Наприклад, якщо у 2022 році певне захворювання давало підстави для третьої групи інвалідності, то зараз воно не є підставою навіть для служби в тилових частинах.

Окремо Олена Воронкова звертає увагу на активну цифровізацію процесів. З одного боку, це спрощує роботу державних органів і зменшує потребу для громадян особисто звертатися до ТЦК. З іншого – мобілізація фактично переводиться на цифрові рейки.

– Держава виходить з того, що значна частина населення не проявляє ініціативи самостійно ставати на військовий облік, тому вирішила не чекати активних дій від громадян, – наголосила адвокатка.

Правове підґрунтя для посилення мобілізації в Україні

На початку повномасштабної війни багато людей вважали, що якщо вони не звернуться до ТЦК і не стануть на облік, то їх не буде видно в системі Оберіг. Так і було у 2022-2024 роках, але наразі ця ситуація кардинально змінилася:

ТЦК отримали право використовувати дані з різних державних реєстрів, зокрема з ЦНАПів і медичних закладів.

Особа може бути автоматично поставлена на військовий облік на підставі інформації з державних баз.

Якщо людина не з’являється до ТЦК за повісткою, наприклад через зміну місця проживання, то через короткий час вона оголошується в розшук.

Така ж ситуація стосується осіб, які перебувають за кордоном. Інформація про них вноситься до реєстру Оберіг на підставі даних, отриманих від консульських установ. Якщо людина за кордоном звертається до дипломатичної установи для оформлення паспорта чи інших документів, ця інформація передається до ТЦК та вноситься у відповідні реєстри.

За словами адвокатки, неважливо коли буде посилення мобілізації в Україні. Якщо люди не йдуть служити добровільно, держава формує правове підґрунтя для мобілізації максимальної кількості осіб наявними законними методами.

Зокрема, у випадках неявки за повісткою, ТЦК ініціює адміністративне провадження і накладання штрафу.

– Якщо штраф не сплачується, справи передають державним виконавцям для примусового стягнення. В такому випадку на банківські рахунки накладається арешт, і людина повинна обирати між походом до ТЦК або життям без доступу до власних коштів, – наголосила правчиня.

Олена Воронкова також зазначає, що цього року значно зросла кількість звернень до юристів від внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій, стали на облік як ВПО, але не змінили ТЦК за місцем фактичного проживання.

– Якщо у 2024 році таких осіб не могли мобілізувати без прив’язки до конкретного ТЦК на території підконтрольній Україні, то згодом правила змінилися. Наразі людину можуть мобілізувати незалежно від того, в якому ТЦК вона перебуває на обліку, – наголосила експертка.

Наприклад, якщо особа зареєстрована в криворізькому ТЦК, але перебуває у Хмельницькому, її можуть мобілізувати саме там.

За словами адвокатки, цього року багато ВПО, які не перереєструвалися в місцевих ТЦК, масово опинилися в розшуку. У такій ситуації людина змушена або звертатися до ТЦК для врегулювання питання, або отримувати штрафи, несплата яких призводить до арешту рахунків.

