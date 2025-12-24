Войска РФ закрепились в южной части пограничного поселка Грабовское в Сумской области, однако дальнейшее продвижение не фиксируется.

Ситуация возле Грабовского Сумской области

Как сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных Сил Виктор Трегубов в телемарафоне Єдині новини, оккупанты закрепились в южной части поселка Грабовское и их присутствие там сохраняется.

Он отметил, что боевые действия в Грабовском не прекращаются, однако продвижение противника заблокировано.

– Там, скажем так, есть постоянные столкновения, дальше они (российские войска, – Ред.) продвинуться не могут, но тем не менее в самом поселке, которое является пограничным, они сейчас закреплены, – рассказал Трегубов.

В то же время он подчеркнул, что специфика расположения населенного пункта усложняет оборону.

— Надо понимать, что там сам поселок находится непосредственно на границе. Какой-либо оперативной глубины, которая позволила бы поставить что-то между ними и границей, просто не существует, — заметил спикер.

Начальник управления коммуникации ГОС добавил, что в поселке находится около сотни российских военных.

– Где-то около сотни, я не буду говорить точную цифру, но будем ориентироваться на сотню, – добавил Трегубов.

Он подчеркнул, что это подготовленные военнослужащие мотострелковой бригады РФ.

— Это относительно обычные бойцы мотострелковой бригады… Но это люди, которые прошли подготовку, — сказал представитель ГОС.

Комментируя возможные намерения врага, Трегубов отметил, что признаков масштабной операции пока нет.

— Сказать, что там назревает какая-то стратегическая операция — пока будет рано, — подчеркнул он, допустив при этом, что действия российских оккупантов могут носить другой характер.

По его словам, это больше похоже на какую-то конкретную единичную операцию, которая проводилась для какой-либо информационной, либо политической цели.

Поселок Грабовское в Сумской области

Грабовское – это село в Украине, в Краснопольском поселковой общине Сумского района Сумской области. Оно расположено всего в нескольких километрах от границы с Россией.

Напомним, что 23 декабря Виктор Трегубов, спикер Группировки Объединенных сил сообщил, что в село Грабовское в Сумской области зашли около 100 российских военных.

Также ранее сообщалось, что россияне вывезли более 50 жителей Грабовского Сумской области.

